Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ömer Erdoğan: “Bana göre maçın hakkı beraberlikti”

Ömer Erdoğan: “Bana göre maçın hakkı beraberlikti”

-Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

- RİZE

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, savunma anlamında takımına yakışmayacak bir gol ile mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.
Süper Lig’in 30. haftasında Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçtan 1-0’lık mağlubiyet ile ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, golden sonra beraberlik bulmak için riskler aldıklarını ve maçın hakkının beraberlik olduğunu kaydetti.
Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Peş peşe kaybettiğimiz ikinci maç oldu. Üzgünüz. İlk yarı iki takımda kontrollü bir oyun oynadı. Daha çok ikili mücadele ile geçen bir ilk yarı oldu. İkinci yarı biraz daha hücumda sayısal olarak çoğaldığımız dönemde kötü bir gol yedik. Savunma anlamında bize yakışmayacak bir gol yedik. Beraberliği bulmak için riskler aldık ama maalesef onları değerlendiremedik. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Bir dahaki maça 3 haftamız var. Bu süreçte eksiklerimizi gidererek kendi evimizde Galatasaray maçında alacağımız galibiyet ile inşallah iki mağlubiyeti gidermiş oluruz.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement