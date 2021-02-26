Ömer Erdoğan, 2 yıl daha Hatayspor'da

-Ömer Erdoğan'ın konuşması

-Başkanvekili Aydın Toksöz konuşma

-Sportif Direktör Fatih Kavlak konuşma

-Genel detaylar



- - Ömer Erdoğan:“Hatayspor özel bir kulüp” HATAY



- Hatayspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Başarılı çalıştırıcı da Hatayspor'un teknik direktörü olmaktan onur duyduğunu ve takım için başarılı bir gelecek oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



Hatayspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile 2 yıllık yeni mukavele imzaladı. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve ekibi iki sezon daha Atakaş Hatayspor'umuzda. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ve Yardımcı Antrenörümüz Özhan Pulat katıldı.

Ömer Erdoğan ve ekibine görevlerinde sonsuz başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ömer Erdoğan: "Hatayspor'un teknik direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum" Ömer Erdoğan, Hatayspor için başarılı bir gelecek oluşturmaya çabaladıklarını belirterek, “Hatay'a geldiğimden beri kulüpte ve şehirde insanlar tarafından çok iyi karşılandım. Hatayspor'un teknik direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum. Bana güvendikleri için Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve tüm yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Bu takım için başarılı bir gelecek oluşturmaya çabalıyoruz. Kısa zamanda çok emek vererek ülke futbolunun en üst arenasında şehrimizin ve takımımızın ismini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma ve futbolcularıma da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok kısa zamanda bana evimdeymişim gibi hissettiren taraftarlarımıza da minnettarım. Tüm konsantrasyonumuzla 2.5 yıl daha burada olacağımız için çok mutluyum. Bu şehri seviyorum. Burası özel bir kulüp. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu yeni sözleşme tüm camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.





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