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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Ömer Erdoğan: ”10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmeye çalıştık ama başaramadık”

Ömer Erdoğan: ”10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmeye çalıştık ama başaramadık”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın açıklaması

- ANKARA

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- Deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 2-0 mağlup olan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, ”10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmeye çalıştık ama başaramadık” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ”Açıkçası beklediğimiz gibi bir ilk yarı oldu. Ankaragücü'nün ilk yarı çok kapandığını ve 8 kişiyle savunma yaptığını analiz etmiştik. Maç sıkıntısız geçiyordu. Oyun planımız 50-60. dakikadan sonra değişikliklerle ön bölgeye hareket getirecektik. Kırmızı karttan sonra istediğimiz olmadı. 1-0'ken net pozisyon bulduk. Birini değerlendirsek böyle sonuçlanmazdı. 10 günde 4 maç yaptık. Eksiklerimiz vardı. 10 kişi kalmamıza rağmen maçı geri çevirmeye çalıştık ama başaramadık. Göztepe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.
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