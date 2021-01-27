Ömer Ali'ye duygusal kliple uğurlama

-Duygulu anlar

-Vedalaşması



- KONYA



- Konyaspor, kaptanı Ömer Ali Şahiner’in ayrılışını ve takım çalışanları ile vedalaşmasını duygusal bir klip ile duyurdu. Konyaspor, Başakşehir ile anlaşmaya varan Ömer Ali Şahiner'in ayrılığını duyurdu. Kulübün resmi twitter hesabından duygusal uğurlama videosu paylaşıldı. Videoda Ömer Ali’nin Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki anları yer alırken, Şahiner’in ilk attığı golden başlayarak, stattan ayrılmadan önceki duygulu anları ve konuşmasına yer verildi.

“Ben bu şehre sevdalıyım” Ömer Ali Şahiner konuşmasında, "Burası benim evim, yuvam. Ben bu şehirde emekledim, yürüdüm, düştüm. Tekrar ayağa kaktım, koştum. Çok çalıştım çabaladım. Sonunda herkes beni bu şehrin evladı olarak gördü, bana bu gururu yaşattı. Bir zamanlar benim en büyük hayalimdi bu formayı giymek. Şimdi Konya'da binlerce çocuk bu aşkla yanıp tutuşuyor. Elbette geriye dönüp baktığımda tüm sevdalılarda olduğu gibi, bizim hikayemizde de inişler çıkışlar, büyük heyecanlar ve tarihe kazanan büyük başarılar oldu. Lig üçüncülüğü, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi... Bütün bunları burada bu armaya sahip insanlarla yaşadığım için çok mutluyum. Çünkü ben bu şehre sevdalıyım. Deplasmana ve kampa gittiğimizde bu şehrin havasını, suyunu, sokaklarını özlerdim. Yine özleyeceğim ama artık ayrılık vakti geldi çattı” diye konuştu.

“Ayrılık bugüne nasipmiş” Şahiner, ayrılığın bugüne nasip olduğunu vurgulayarak, "Ben ayrılıklar da sevdaya dahil diyerek üzerimde tırnağının ucu dahi olsa emeği olan herkesten helallik istiyorum. Beni ne olursa olsun desteklemekten vazgeçmeyen büyük taraftarlarımıza, başkanlarımıza, yöneticilerime, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu formayı çok sevdim ve gururla terlettim. Şimdi aynı heyecan, heves ve disiplinle bana inananları mahcup etmemek için çaba harcayacağım. Yeni takımım için elimden gelen gayreti göstereceğim. Hoşça kal hüzünlerim, mutluluklarım, anılarım. Hoşça kal güzel şehrim, benim güzel ailem" ifadelerini kullandı.



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