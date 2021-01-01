Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Omar Elabdellaoui'ye ziyaret sürüyor

Omar Elabdellaoui'ye ziyaret sürüyor

Hastane giriş ve çıkışlarından detaylar

- İSTANBUL

Hastane Kötü Haber Kışla Rektör Yeni Yıl 


- Mbaye Diagne, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Hakan Balta ve Selçuk İnan, Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti. Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Omar'a destek için hastaneye ziyaretlerini sürdürüyor. Galatasaraylı futbolcular Mbaye Diagne, Ryan Donk, Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Fatih Karagümrük'te oynayan Jimmy Durmaz, 29 yaşındaki futbolcuyu ziyaret etmek için hastaneye geldi. Öte yandan kötü haberi alan Omar Elabdellaoui'nin ailesi de akşam saatlerinde Türkiye'ye gelecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı