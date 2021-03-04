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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Omar Elabdellaoui topla çalışmalara başladı

Omar Elabdellaoui topla çalışmalara başladı

Omar Elabdellaoui'nin açıklamaları

- İSTANBUL

Sosyal Medya Dell Havai Fişek 


- Yılbaşı gecesi talihsiz bir kazada yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, topla yaptığı çalışmalardan video paylaştı. Yılbaşı gecesi havai fişek kazası sonucu gözünden ve yüzünden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, bireysel antrenman yapmaya başladı.
29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından topla yaptığı çalışmaların görüntülerini paylaştı. Norveçli futbolcu burada yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Topla tekrar çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Bununla birlikte benim adıma çok daha uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha iyi ve daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım. Dualarınız benim için çok şey ifade ediyor" diye konuştu.

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