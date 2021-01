Omar Elabdellaoui: 'Durumum her gün daha iyiye gidiyor'

- Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyledi.



Omar ayrıca Türk halkına desteğinden dolayı minnettar olduğunu ifade ederek, her gün arayıp durumunu soran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür etti. Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza yaşayan ve daha sonra hastanede tedavi gören Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Omar Elabdellaoui, kulüp televizyonuna son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Tedavi sürecinin çok iyi gittiğini belirten 29 yaşında futbolcu, "Durumum her gün daha iyiye gidiyor ve tabi ki bu yüzden mutluyum. Hayatımın bu zorlu döneminde pozitif kalmaya çalışıyorum. Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Tüm Türk halkının desteğine minnettarım" Kendine destek veren herkese teşekkür eden Norveçli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, yardımcı antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım, benim durumumu her gün arayıp soran Sağlık Bakanına da teşekkür ederim. İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatırken doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Tek söyleyebileceğim, herkese teşekkür ediyorum ve şu ana kadar olduğu gibi lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Umarım gelecekte her şey iyi olacak" diyerek sözlerini tamamladı.



