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Olimpiu Morutan, İstanbul’a geldi
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Olimpiu Morutan, İstanbul’a geldi

Olimpiu Morutan, İstanbul’a geldi

Morutan'ın gelişinden görüntüler

- İSTANBUL

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- Galatasaray’ın görüşmelere başladığını açıkladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan İstanbul’a geldi. Galatasaray, Romanya takımı FCSB'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Morutan ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Romanya'nın Bükreş şehrinden uçağa binen genç futbolcu, akşam saatlerinde Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte İstanbul'a geldi. Olimpiu Morutan sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.
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