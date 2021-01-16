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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya

Şennur Demir'in sevinç görüntüleri

- İSTANBUL

Altın Madalya Gümüş Madalya Bronz Madalya 


- 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı. Sırbistan'ın Sobor şehrinde düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı. Bugün 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Belaruslu rakibi Viktoryia Kebikava'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. 57 kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı, Kazak rakibi Vladislava Kukhta'ya mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Dün oynanan final müsabakalarında 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazanmıştı. 60 kiloda Esra Özyol ise turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.
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