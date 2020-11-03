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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Ole Gunnar Solskjaer: “Zor bir takıma karşı oynayacağız”

Ole Gunnar Solskjaer: “Zor bir takıma karşı oynayacağız”

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları

- İSTANBUL

Online Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçını değerlendiren Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız” dedi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Manchster United’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, online olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımda birçok eksik olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Hangi maçı oynadığımız önemli değil, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Aynı motivasyonla hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Yarın 3 puana odaklanmış durumdayım ve bunu alabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. “Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpleri var” Futbolun korona virüsten dolayı çok etkilendiğine dikkat çeken Solskjaer, “Normalde deplasman maçlarında Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpleri var. Taraftarı önünde oynamak avantaj her takım için ancak şu an çok farklı bir durum” şeklinde konuştu.
“Şu an farklı işlerimiz var Manchster United’ın efsane oyuncuları arasında yer alan Roy Keane’nin açıklamalarına da değinen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: “Roy Keane, ‘Takımda yeteri kadar lider yok’ demiş olabilir ama şu an farklı işlerimiz var. Onun işi yorum yapmak.” “Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar” Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında oynadıkları Leipzig ve Paris Saint-Germain müsabakaları hakkında ise Solskjaer, “Takım olarak sahaya çıktığımızda kiminle oynarsak oynayalım onları yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar. Biz de iyi yapıyoruz. Hata payı çok az futbolda, biz de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

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