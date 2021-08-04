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Olarenwaju Kayode: “Maçı kazanmak için geldik”
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Olarenwaju Kayode: “Maçı kazanmak için geldik”

Olarenwaju Kayode: “Maçı kazanmak için geldik”

Sivasspor'un futbolcusu Olarenwaju Kayode açıklama

- - Sivassporlu oyuncu Olarenwaju Kayode:- “Maç için çok iyi hazırlandık”- “Hocamızın talimatları belli” SİVAS

Basın Toplantısı Toplantı Futbol 


- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode, “Bu maç için çok iyi hazırlandık. Maçı kazanmak için geldik, elimizden geleni yapacağız” dedi.
Sivasspor'un 28 yaşındaki forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın oynayacakları Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi müsabakası öncesi Batumi Stadyumu’nda basın toplantısında konuştu.
Kayode, “Bu maç için çok iyi hazırlandık. İşimizi yapmaya geldik buraya açıkçası. Hocamızla beraber çok güzel antrenmanlar geçirdik. Hocamızın da talimatları belli. Bu talimatları uygulamak için bugün buraya geldik. Maçı kazanmak için geldik, elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
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