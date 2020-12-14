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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Oktay: “Çok fazla atakta etkili olamadık”

Oktay: “Çok fazla atakta etkili olamadık”

-Sivasspor yardımcı antrenörü Kenan Oktay'ın açıklamaları

- - Sivasspor Yardımcı Antrenörü Kenan Oktay:- “Zaman zaman da pozisyonlar bulduk”- “Pas hataları başladı” SİVAS

Bild Basın Toplantısı Toplantı Bulduk 


- Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor’da yardımcı antrenör Kenan Oktay, “Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluklar başladı.
Pas hataları başladı.
Bunun neticesinde çok fazla atakta etkili olamadık” dedi.
Sivasspor Yardımcı Antrenörü Kenan Oktay, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Oktay, “Mücadeleyi iki türlü değerlendirmek gerekiyor. Bir ilk yarı bir de ikinci yarı. İlk yarı istediklerimizi yapabildik, pas yapabildik. Rakibin arkasına sarkmak istiyorduk ve sarktık. Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluklar başladı.
Pas hataları başladı.
Bunun neticesinde çok fazla atakta etkili olamadık. Son bölümde de savunmada pozisyonlar verdik ama mücadele olarak, istek olarak oyuncu arkadaşlarımız üst düzey mücadele gösterdiler. O yüzden onları kutluyorum” diye konuştu.

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