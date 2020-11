Okçular Gölcük Yaylası'nda buluştu

-Ok atış görüntüleri

- Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası'nda, yurdun dört bir yanından geleneksel okçular bir araya geldi. Okçu dostlarının buluşması olarak bilinen etkinliğe Kütahya, Simav, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Çanakkale, Malatya, Afyon, Tokat, Konya, Akşehir, Beyşehir, Maraş, Uşak, Yozgat, Düzce ve Eskişehir’den 150 okçu katıldı.

Simav Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen iki günlük etkinlikte, dostluk ve kardeşliğin yanı sıra, Ata sporu okçuluğun geliştirilmesi ve sevdirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Simav Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Süleyman Akif Ünlü, Geleneksel Türk okçuluğunun, unutulmuş bir spor olduğunu belirtti.

Ünlü, “Simav’ın bin 450 rakımlı Gölcük yaylasında, Türk okçuluğunu yaşatmaya çalışıyoruz. Kadim tarihimizi yaşayıp, genç nesillerimize aktarmayı planlıyoruz. Türkiye’nin değişik illerindeki 20 farklı kulüpten gelen yaklaşık 150 okçuyu, Gölcük yaylamızda misafir ediyoruz. Piknik ve kamp havasında güzel dostluklar kuruyoruz. Simav’ı, okçulukta ileri bir seviyeye getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Okçu dostları etkinliğine Uşak’tan katılan Buse Demirbilek (20), Gölcük yaylasında okçu dostlarıyla buluştuğunu ve çok memnun olduğunu ifade etti.

Simav Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Sena Nur Sağlam (17), Geleneksel Türk okçuluğuna merakla başladığını belirterek, Süleyman Akif Ünlü hocanın eğitimiyle okçuluk sporuna devam ettiğini söyledi.



Etkinliğe Maraş’tan katılan Talip Polat (50), okçuluk sporunu Maraş’ta başladığını, Türkiye’nin değişik illeriyle, yurt dışında da okçuluk sporunu yaptığını belirtti.

Polat, “Ata sporu okçuluğu severek yapıyoruz. Simav’daki okçu dostlarının buluşması, federasyonun dışında gerçekleştirdiğimiz resmi olmayan, piknik havasında ok attığımız bir etkinliktir” dedi.

Gölcük yaylasında düzenlenen okçu dostları etkinliğini değerlendiren Varol Türkoğlu (52), Süleyman Akif Ünlü’nün daveti üzerine Simav’a geldiklerini belirtti.

Türkoğlu, “Üç yıldır güzel bulduğumuz yerlerde bir araya gelerek okçu dostluğunu pekiştiriyoruz. Bu etkinlikteki amacımız yarışmak değil, okçuluğu geliştirmektir. Türk okçuluğu hakkında istişareler yapıyoruz. Simav’ın bu çok güzel ve doğa harikası Gölcük yaylasında toplam 150 kişi bir araya geldik, gerekli tedbirleri aldık. Amacımız kendi Atalarımızı yad etmek, Peygamberimizin sünneti olan sporu yerine getirmek” dedi.

Gölcük yaylasındaki okçu dostlarının buluşması, çeşitli mesafelerdeki hedeflere ok atışları yapılarak sona erdi.



