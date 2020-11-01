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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Okan Buruk: 'Zorlu bir akşamdı ancak kazandığımız için mutluyuz'

Okan Buruk: 'Zorlu bir akşamdı ancak kazandığımız için mutluyuz'

Okan Buruk'un açıklamaları

( KONYA ) - Okan Buruk: "Zorlu bir akşamdı ancak kazandığımız için mutluyuz" KONYA

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- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Zorlu bir akşamdı ancak kazandığımız için mutluyuz" dedi.
M. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor’a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi başlayan takımın kendileri olduğunu kaydeden Buruk, "Maçın başındaki görüntü, bugün oyunu kazanmak isteyen, hem top rakipteyken hem de kendindeyken iyi işler yapan bir takımdık. Belki hiç rakibimizin kalemize gelmediği bir anda penaltı oldu. Tabi burada Mert Günok'un kurtarışı çok önemliydi. Rakibimiz 1-0 öne geçse çok daha farklı bir maç olabilirdi tabi ki. Daha sonra golü bulduk. Maçın başında yaşadığımız sakatlık tabi ki oyun içerisindeki dizilişimizi biraz daha zorlaştırdı. Zaten buraya çok eksikle gelmiştik ama oyun içerisindeki değişiklik biraz daha saha içerisindeki formasyonu tam oturtamamamızı sağladı. Ama oyunun genelinde iyi işler yaptık. İkinci golü bulduk. 2-1'den sonra rakibimizin baskısı vardı. Bu bölümde Konyaspor bizden iyi oynadı. Ama günün sonunda 2-1'i koruyan ve zorlu bir tempo içerisinden çıkıp, burada maçı kazanan takım olduk. Bu bizim için çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Konyaspor'u da iyi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Bundan sonraki haftalar bizim için çok yoğun geçecek. İki maçımız var. Bu iki maçta da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Zorlu bir akşamdı ancak kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

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