Okan Buruk: 'Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu'

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bugün grubun lideri, ilk iki maçı kazanan Manchester takımı ile önemli bir maça çıktık. Maçtan önce de söyledim, ilk iki maç oyun olarak tatmin etti ama sonuç olarak istediğimiz gibi değildi. Bugün goller attık, 3 puan aldık. Oyunun her bölümünde istediğimiz gibi oyunu yönlendirdik. Maçın büyük bölümünde rakibe az pozisyon verdik. Kendi girdiğimiz pozisyonlar vardı, topun onlarda olduğu ama oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu grupta 6 puan almış bir takımı sahamızda yendiğimiz için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Hedefimiz de büyüdü. Bu galibiyet diğer takımlarla aynı seviyeye gelmemize yol açtı” diye konuştu.

“Rakibimizin hiç üretemediğini gördük” Leipzig ve Paris Saint-Germain maçlarında göre bu karşılaşmada kendi sahalarından paslarla daha iyi çıktıklarını aktaran Buruk, “Maç planı bundan önceki maçlarda da aynı planla çıktık. Baskı yapmaya çalıştık. İkinci golde de yaptığımız baskıyla golü bulduk. Daha önceki iki maça göre kendi sahasından paslarla daha iyi çıkan bir takım vardı. Zaman zaman kendi yarı sahamıza yerleştik. Rakibimizin hiç üretemediğini gördük. Net pozisyon olarak bir pozisyon söyleyemeyiz, son dakikada kendi kalemize vurduğumuz bir top vardı. Tek eksiğimiz kazandığımız toplarla daha iyi şekilde çıkıp üçüncü gol şansını yakalayabilirdik. Rakip topun arkasında duruşumuz karşısında hiç pozisyon üretemedi” ifadelerini kullandı. “Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” Futbolcularına hiçbir takımdan korkmamalarını gerektiğini aşılamaya çalıştığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, “Benim hayallerim var. Benim oyuncularımın hayalleri var. İlk hayalimiz geçen sene şampiyon olmak, bu sene de Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktı. Şampiyonlar Ligi’nde oynayan ve çok zor gruba düşmüş bir takımız. İlk 3 maçlık periyotta bu takımlarla başa baş oynadığımızı görmek beni bir Türk teknik adam olarak çok mutlu ediyor. Oyuncularıma hep aynı şeyi söyledim; ‘Kimsenden korkmayın, sahada en iyinizi yaptığınızda herkesle başa baş oynayacak güçteyiz’ dedim. Çünkü Türkiye liginin de şampiyonuyuz. Futbolculuk kariyerimde bunu çok yaşadım, kupalar kazanmış bir takımın oyuncusu oldum. En önemli şey mental olarak bu maçlara hazır olmak. Çok yoğun bir tempodan geçtik. Hem ligde hem Avrupa'da bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Üzerimize düşen sorumluluğun da farkındayız” şeklinde konuştu.

“Böyle oyunculara sahip olduğum için şanslıyım” Demba Ba, Skrtel, Rafael gibi Premier Lig geçmişi bulunan oyuncularının bu akşam da Manchester United karşısında iyi bir oyun sergilediklerini belirten Okan Buruk, “Takımda birçok oyuncu aynı şekilde ama yaş olarak Ba’yı, Martin’i yüksek görebiliriz fakat bunlar hem kişilik hem de oyuncu kalitesi olarak çok değerli. Her maçta aynı şekilde mücadelelerini ortaya koyuyorlar. Ba’nın, Martin’in, Rafael’in İngiltere geçmişi var. Oraya kendilerini göstermek önemli ama genel olarak sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin fazlasını yapan oyuncular. Böyle oyunculara sahip olduğum için şanslıyım” açıklamasını yaptı. “İnanılabilecek bir pozisyon değil” Demba Ba’nın attığı ilk gol hakkında da konuşan Buruk, “İlginç bir pozisyondu. Bolingoli topla buluşunca da Ba boştu, ona bağırdım Ba’ya at diye ama o Visca’ya attı. İnanılabilecek bir pozisyon değil, böyle pozisyon nasıl verdiler bilmiyorum, fazla yaşanan bir şey değil. Maçın sonlarında böyle pozisyonlar yakalanır ama 0-0’ken böyle bir pozisyon yakalamak ve gol atmak bizim için şaşırtıcıydı” diyerek sözlerini noktalandırdı.



