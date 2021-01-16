Okan Buruk: 'Oyuncularımızla mücadelemize devam edeceğiz'



- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Demba Ba’nın iptal edilen golü için hakem Alper Ulusoy’u eleştirirken, "Demba Ba’nın rakibe eli değdi diye gol iptal edildi. Aynısı Demba Ba’ya yapılsa penaltı verilir miydi? Bence verilmezdi. Biz oyuncularımızla mücadelemize devam edeceğiz. Hedeflerimiz bitmedi, devam ediyor" dedi.

Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Bu sezonun kendileri için zor geçtiğinin altını çizen Buruk, "Sakatlıklar, hakem hataları derken bir de bugün kar yağışı eklendi, bir bu kalmıştı zaten. Kar yağışıyla birlikte oynamaya çalıştık. Maç başında topla oynayan takımdık. Özellikle ikinci yarı oyun değişti. İlk yarı golü bulduk, şansız bir gol yedik. 1-0 devreye girsek ikinci yarı bizim için farklı olurdu. Kötü saha şartlarına rağmen pozisyonlar bulduk. Gol attık ama maalesef Demba Ba rakibe değdi diye iptal edildi. Saklambaçta elim deyince yakaladım olur ya ona benzer bir şey. Demba Ba’nın rakibe eli değdi diye gol iptal edildi. Aynısı Demba Ba’ya yapılsa penaltı verilir miydi? Bence verilmezdi. Çok ağır şarjların olduğu maçlarda öyle goller verildi ki ama bu gol iptal edildi. VAR incelemesi de 3 saniye sürdü. En hızlı VAR kararı diyebiliriz. Bu da bize karşı olan bir şey. Bu sezonun büyük bölümünde bunu yaşadık. Biz oyuncularımızla mücadelemize devam edeceğiz. Karla kaplı zeminde mücadele eden oyuncularımızı kutluyorum. Hedeflerimiz bitmedi, devam ediyor" diye konuştu.

"Sivassporlu oyuncuları da kutlarım" Sivasspor’un kar yağışına rağmen beyaz formayla sahada olmasının görüş açısından turuncu-lacivertli oyuncular için sorun oluşturup oluşturmadığı yönünde gelen bir soruyu deneyimli çalıştırıcı, şöyle cevaplandırdı: "Hakemler de o yüzden göremedi herhalde. Ama renkli formalarda da sıkıntı yaşıyorlar. Televizyondan seyredenler için daha zor olmuştur, biz saha kenarından çok görmedik. Sivassporlu oyuncuları da kutlamak gerek. Bu sezon en yoğun çalışan, bizimle Avrupa’da mücadele veren, sakatlıklar yaşayan bir takım, Rıza hocayla birlikte. Bugünkü mücadelelerinden dolayı kutlarım." "Visca’yı riske etmek istemedik" Edin Visca’nın kadroda olmamasıyla alakalı da Okan Buruk, şu cümlelere yer verdi: "Edin’in, Leipzig maçından gelen bir sakatlık sorunu vardı. Fenerbahçe maçının ikinci yarısıyla oynamaya başladı.

Ama yüzde yüzünü bulmadı. Bir pozisyonda, Ankaragücü maçında bir sertlik oldu. Riske etmek istemedik. Tekrar sakatlanırsa çok daha uzun süre aramızdan ayrılma durumu olabilir. Doktorlarımızı verdiği rapor doğrultusunda oynatmadık." "1-2 oyuncu kadroya katmaya çalışacağız" Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Buruk, "Stoper önceliğimiz vardı. Onu kadromuza kattık. Onun yanında takviye yapamaya çalışacağız bütçe doğrultusunda. Biz bu sene çok fazla sakatlık yaşadık. 3 oyuncumuz neredeyse sezonu kapadı. Chadli’nin sakatlığı oldu. O da 4-6 hafta olamayacak gibi. Bakacağız, belki 1-2 oyuncu kadroya katmaya çalışacağız" dedi.

"Hem ligi hem Süper Kupa’yı düşünüyoruz" Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe ile eşleşmeleriyle alakalalı da turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, "O zamana kadar çok maçımız var. Süper Kupa finali oynayacağız. Bizim için bir kupa daha kazanma şansı var. Devamında Fenerbahçe maçı var. İki takım için de yarı finale çıkma maçı. Ligde üzücü olarak kaybettiğimiz maç vardı ama o maça Türkiye Kupası maçı olarak bakıyoruz. Fakat şu anda onu düşünmüyoruz. Hem ligi hem Süper Kupa’yı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.





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