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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Okan Buruk: 'Kalitemizi ortaya koyamadık'

Okan Buruk: 'Kalitemizi ortaya koyamadık'

Okan Buruk'un açıklamaları

- Okan Buruk: "Kalitemizi ortaya koyamadık" KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Hes Kablo Kayserispor mağlubiyetinin ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kalitemizi ortaya koyamadık. Kayserispor da büyük bir mücadele ortaya koydu, hak ettikleri galibiyeti aldılar" dedi.
Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu maçları bu sene çok fazla yaşadık. Özellikle maçın başında topa sahip olduğumuz, pozisyon üretmeye çalışırken kaptırdığımız toplar. İlk golde ayağımızdaki topu rakibe verdik, ikinci gol de aynı şekilde. Belki birinci devre çok pozisyon vermedik ama ilk devre gol aradığımız dönemde rakibe geçiş şansları verdik. Oyun olarak tam olarak istediğimiz yapamadık. Belki maç istatistikleri bizim açımızdan iyi gözükse de sadece 1 tane isabetli şut atmışız. Kalitemizi ortaya koyamadık. Kayserispor da büyük bir mücadele ortaya koydu, hak ettikleri galibiyeti aldılar. Kayserispor’u tebrik etmek istiyorum. Bizden daha çok istediler. Rakibimizin daha dirençli olduğunu gördük. Kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor, koyamazsak bu tür sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bugün iyi işler yapmadık. Beni en ok üzen de bu. Tabi ki maç kazanılır, kaybedilir ama kötülerin çok olduğu maçlar daha üzücü oluyor. Tekrar toparlanıp işleri düzeltmeye çalışacağız" diye konuştu.

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