- Yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu hakkında görüşlerini bildiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi insan olmak çok önemli. Rengi, ırkı, memleketi neresi olursa olsun insan olmak çok önemli. İnsan olduğunuzda değerli oluyorsunuz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain’e 5-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. "İki takım oyuncularının birlikte aldığı karar var" Dün akşam 14. dakikada yarıda kalan müsabakanın 4. hakemi Sebastian Coltescu’nun yardımcısı Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğu olaya açıklık getiren Okan Buruk, "Pierre Webo saha dışına atıldığı sırada 4. hakem tarafından bir kelime kullanıldı. Bu kelimeye karşı hem ben hem Webo hoca bir tepki verdik. Ama asıl tepki vermesi gereken maçın birinci hakemi olmalıydı. O kendisi uyarıp bu krizi bitirmeliydi. Daha sonra diğer sahadaki diğer oyuncularım da bunu duydu. Bir anda iki takım oyuncularının birlikte aldığı karar var. Demba Ba, Mbappe, Neymar’ın verdiği tepki, iki takım oyuncuları birlikte dünya üzerindeki insanlar için ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiler. Sonra soyunma odasına gittik. 4. hakemin sahada olduğu bir maçı iki takım da oynamak istemedi. Sonra 4. hakemin alındığı haberi geldi ama oyuncular devam etmek istemedi. Biz de yönetimle, oyuncularla konuşmalar yaptık. Ya sahaya hep beraber çıkacaktık ya çıkmayacaktık. Birkaç oyuncumuz çıkmak istemedi ve biz de onları destekledik. Takım olarak aldığımız karar oldu. Burada UEFA’nın çözüm oluşturması da önemliydi. Bence burada UEFA’nın kararının payını da vermek gerek. Futbol sahalarında yaşamak istemediğimiz bir geceyi geçirdik" ifadelerini kullandı. "İnsan olmak çok önemli" Hakem Sebastian Coltescu’nun ırkçı sözlerine maruz kalan Webo’nun çok üzgün olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tabii ki dün yaşananlardan belki en az rahatsız olmaması gereken, üzülmemesi gereken tek insan Webo olmasıydı. Dün akşam otelde çok üzgündü. Bu sabah onunla konuşup destek olduk üzülmesi gereken başka insanlardı. Bugün de saha kenarında aynı şeyi. Dünya’nın birçok yerinde birçok insan için terimler kullanılıyor. Benim ekibimde birçok milletten insan var. Hepimizin inancı, sadece insan olmak. İyi insan olmak çok önemli. Rengi, ırkı, memleketi neresi olursa olsun insan olmak çok önemli. İnsan olduğunuzda değerli oluyorsunuz. Bunu destekliyoruz. Webo hocanın da ne kadar iyi olduğunu, kariyerinde ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Onunla beraber olmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman onun yanında olacağız. Demba Ba’nın söylediği sözler de önemliydi, değerli buluyorum. İnşallah insanları ayırt etmediğimiz, lakap takmadığımız yılları görürüz" şeklinde konuştu.

"Romanya halkı bize çok yakındır" Süper Lig’de hafta sonu karşılaşacakları Gaziantep FK’nın Rumen teknik direktörü Sumudica’nın, 'Bu hatayı yapanlarla benim aynı durumda gösterilmemem lazım' sözlerine ilişkin ise Buruk, "Sumudica hoca devamlı görüştüğümüz biri. Maçlardaki agresifliği her zaman var ama işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Birçok Rumen futbolcuyla beraber oynadık. Romanya halkı hem bize çok yakındır hem de onları severiz. Rumen halkıya bizim aramızda farklı gözle bakma anlamında bir şey olmaz. Sumudica da Türkiye’yi seven bir hoca. Baktığımızda bunu insani bir hata olarak görmek gerekir. Ülkesine bakmamak gerekiyor" diye konuştu.





