Okan Buruk: 'Bu maçın çıkış olacağını düşünüyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa müsabakasında Trabzonspor ile mücadele edecek olan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk ve kaptan Alexandru Epureanu Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayağı kırılan Trabzonsporlu genç futbolcu Abdulkadir Ömür’e geçmiş olsun dileyerek sözlerine başlayan Okan Buruk, "Süper Kupa adı üstünde iki takımın da alması için birçok sebep sayabiliriz. Geçen senenin iki başarılı takımı olarak gecen seneki şampiyonluk yarışında büyük mücadele vermiş biri şampiyon olmuş biri Türkiye Kupası’nı kazanmış bu yıl da Süper Kupa’da final oynayan iki takım. İki takımı da geçen sene adına tebrik ederim. Geçen seneki başarı bu seneye taşındı. Biz de kupayı kazanmak istiyoruz. Takım olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu maçın çıkış olacağınız düşünüyoruz. Sahaya çıkış amaçlarımızdan biri kupayı kazanmak. Oyuncularıma güveniyorum. Son haftalarda form grafiğini yükselten bir Trabzonspor takımı var. O yüzden iyi bir karşılaşma olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Ligdeki kalite istediğimiz gibi değil” Süper Lig’de kalitenin istedikleri seviyede olmadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Güzel maçları özledik. Bunu hatırlatmak istiyorum. Ligdeki kalite istediğimiz gibi değil. Birçoğu birinin beklediği diğer takımın atak yaptığı şekilde geçiyor. Yarın sahada en iyisini yapmaya çalışan iki tane kaliteli takım olacak” ifadelerini kullandı. "Bu maç özgüven kazanmamızda başlangıç olabilir” Zor bir sezon sürdürdüklerini söyleyen Okan Buruk, kupayı kazanmaları halinde özgüvenlerinin istediği seviyeye gelebileceğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Bizim için zor bir sene oldu. Sezonu daha geç bitirdik. Avrupa’da çeyrek finalin kapısından döndük. Şampiyon takımsınız sezonu geç bitirmişsiniz. 10 gün tatil yapıp sonra tekrar antrenmanlara başlamışsınız. Ne dinlenebilmiş ne de sezona hazırlanabilmişsiniz. Zor bir sezon bekliyorduk ama bizim için ekstra zor oldu. Sakatlık yaşadık. Bunlar oyunu ve skoru etkiledi. Bir sürü başka nedenler var. Hakem hatalarını da buna koyabiliriz. Şu anda istediğimiz yerde değiliz. Hedeflerimiz devam ediyor. Türkiye Kupası’nda çeyrek finaldeyiz ve devam etmek istiyoruz. Ligde çıkabileceğimiz en üste çıkarak devam etmek istiyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum. Özgüvene ihtiyaçları var. Bu da inşallah bu maçla başlangıç olur. Özgüven olarak takımın yukarı gelmesini istiyoruz. Önemli olan güzel maç olsun. İki takımın da oynadığı oyunun karşılığını aldığı maç olsun.” “11 kişi oynadığımız her maç eksik değiliz demektir” 47 yaşındaki teknik direktör, Süper Kupa maçı öncesi 7-8 oyuncudan yoksun olarak sahaya çıkacaklarını ifade edip, bu oyuncuların kendileri için önemli eksikler olduğuna değinerek, “Yarın iki takım için de artı olan yönü güzel zeminde oynayacağız. Futboldan zevk alacağımız zeminde oynayacağız. Zeminlerin çok bozulduğu senede yaşıyoruz. Oyuncularımın kalitesine güvenmiyorum. Onların hedeflerine ulaşmak için en iyisini yapacaklarını biliyorum. Önemli eksiklerimiz var. Büyük sakatlıklar geçirdik. Şu anda 7-8 oyuncumuz oynamayacak. Bu da bizim için önemli eksik ama bir 11 ile sahaya çıkacağız ve bu 11 ile en iyisini yapacağız. 11 kişi oynadığımız her maç eksik değiliz demektir” değerlendirmesini yaptı. “Aynı şeyleri konuşmak bizi yoruyor" Son lig maçında sakatlanan İrfan Can'ın yakında çalışmalara başlayacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İrfan Can'ın son maçta sakatlanması bizi üzdü. Bugün yapılan kontrollerde çok uzun sürmeyeceği anlaşıldı. Belki 1-2 hafta sonra takıma dönebilir. Transferle ilgili soru devamlı soruluyor. İrfan iyi bir profesyonel, iyi bir kişilik ve bulunduğu ortamda en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Transfer teklifleri olsa da İrfan hep yüzde 100'ünü vermeye ve takım için elinden geleni yapmaya çalıştı. Bir sakatlığı var. Futbolun içinde bunlar mevcut. Birçok oyuncuya transfer teklifi geliyor. Türkiye'de her takımın her oyuncusunu isteyenin doğru rakamı verdiği zaman alabileceğini biliyoruz. Neymar'ı Barcelona'dan 222 milyon Euro vererek aldılar. Futbolda her oyuncu alınacak durumda. Kulübümüze istediği teklif gelirse karar verecek kişi başkanımızdır. Devamlı aynı şeyleri konuşmak bizi yoruyor ama beni daha çok yoruyor" diyerek sözlerini tamamladı.



