Nikahtan sonra Beşiktaş Stadı’na geldiler



- Fanatik Beşiktaş taraftarı damat, nikahtan sonra eşini de alıp Beşiktaş Stadı’na geldi. Fanatik Beşiktaş taraftarı Mehmet Kılıçoğlu, eşi Duygu Kılıçoğlu ile nikah işlemlerini tamamladıktan sonra soluğu Beşiktaş’ta Vodafone Park’ta aldı. Evliliklerini stat önünde kutlayan Mehmet Kılıçoğlu, “Nikahtan çıktık, stada geldik. Böyle bir şeyi planlamamıştım tamamen spontane gelişti” ifadelerini kullandı. Mehmet Kılıçoğlu ile dünya evine giren Duygu Kılıçoğlu’nun ise Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenildi.

