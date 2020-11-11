Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Nihat Özdemir: 'Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz'

Nihat Özdemir: 'Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları

Dera Toplantı Basın Mensupları 

-Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları
-Detaylar

- Nihat Özdemir: "Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" İSTANBUL

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş ile anlaşmada istedikleri rakamı ifade ettiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yakın zaman Bein Sports ile anlaşmayı imzalayıp, beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Kulüpler Birliği toplantısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı katılamadığı toplantıya kıdemli başkan olarak kendisinin başkanlık ettiğini belirten Göksel Gümüşdağ, "TFF Başkanımız ve heyeti beraber toplantıya katıldı.
Çok faydalı bir toplantı oldu. Gündem maddesi Bein Sports ilgili görüşmeler oldu. Bizim en son yaptığımız toplantıdan sonraki bu toplantıda yaptığımız değerlendirmede mutabık olduğumuz kararı aldık. Nihat beye ilettik. Konu üzerine başkanımız Bein Sports ile görüşme yapacak. En yakın zaman sonuca gideceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
Nihat Özdemir: "Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" Nihat Özdemir de Türkiye Futbol Federasyonu olarak yayıncı kuruluş ile 14'e yakın toplantı yaptıklarını hatırlatarak, "Geldiğimiz son nokta ile ilgili bilgi vermek için Kulüpler Birliği'ni ziyaret ettik. Orada görüş alış verişinde bulunduk. Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebileceği rakamı ifade ettiler. Biz de önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yakın zaman Bein Sports ile anlaşma imzalayıp, beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement