Nedim Özbey: “Bu jenerasyondan beklentim yüksek”



- Avrupa Altın Ligi için kampı devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Nedim Özbey, medya gününde yaptığı açıklamada A Milli Takım’ın gençleştiğini ifade ederek, “Amacımız Olimpiyatlar ve Dünya Ligi’ne gitmek” dedi.

Avrupa Altın Ligi’ni 2019 yılında kazanan ve bu turnuvaya son şampiyon unvanıyla gidecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Belarus, Portekiz ve Çekya ile grup maçlarına çıkacak olan Ay-Yıldızlılarda Başantrenör Nedim Özbey, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Sezonun yorucu geçtiğini ifade ederek sözlerine başlayan Özbey, “Kuvvetli bir lig ve Türkiye Kupası’yla yorucu bir lig geçirdik ve baya eksiklerimiz var. Biz de milli takımı gençleştirme kararı aldık. 18 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında gençler var ve birkaç abileriyle kadroyu kurduk. Altın Ligi en son biz kazandık. Grupta da Portekiz, Belarus ve Çekya gibi güçlü rakiplerimiz var. Hepsi şu anda maçlar oynuyor ve hazırlık maçları da yapıyor. Bizim eksiğimiz hazırlık maçı yapamadık. 25 gündür kamptayız. Ankara’da kendi tesislerimizde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şef aşçımıza da teşekkür ediyorum, bize çok iyi baktı. İstanbul’da devam ediyoruz kampa ve ardından maçlara gideceğiz. Orada tecrübe edinip Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacağız. Direkt katılım hakkı kazanmıştık Avrupa Şampiyonası’na. Benim Türk erkek voleyboluyla ilgili büyük hayallerim var. Avrupa Altın Ligi’nde, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edip Olimpiyatlara gitmek istiyorum. Dünya Ligi’nde mücadele etmek, derece elde etmek istiyorum ve bu çocukların yapacağına inanıyorum. Ben 400’e yakın milli olmuş bir antrenörüm, ama bu jenerasyon son artık benim için. Bu kadroyu götürmem gerekiyor. Bu benim ideallerim ve hayallerim içinde. Bu hayallerimi de bu çocuklarla gerçekleştireceğime inanıyorum” diye konuştu.

“Amacımız Dünya Ligi’ne katılmak” Türkiye Voleybol Federasyonu’nun kendilerine çok iyi imkanlar sağladığını ifade ederek sözlerine devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, “Federasyonun inanılmaz bir ilgisi ve sevgisi var. Ben bugüne kadar birçok yönetim gördüm. Şu anda bizden tek bekledikleri çocukların başarılı olması. Sağlık, beslenme, tedavi açısından inanılmaz bir ilgi gösteriyorlar. Çok seviniyorum bu duruma. Ülke olarak çok büyük sınıf atlamışız. İnanıyorum ki başarılı olacağız. Altın Lig’de ilk 2’ye girince Dünya Ligi’ne katılıyorsun. Bizim de amacımız bu. Bu takım oraya girdiği zaman bir daha çıkmaz. Ayrıca birbirlerine alışsınlar. Takımın birkaç abisi var sakatlıkları bulunan. Onlar da geldiği zaman ülke olarak ciddi bir yer edinmek istiyoruz” açıklamasını yaptı. “Yürüyüp gidecek bir jenerasyonumuz var” Takımın gençleşmesini milat olarak değerlendiren Nedim Özbey, “Geriye doğru gidersek, benim gençleştirdiğim 6. A Milli Takım oluyor bu. Her seferinde ‘Hadi çocuklar siz bir tatile çıkın, kardeşleriniz oynasın’ diyorum. Ama bu kadro çabuk meyve verecek bir kadro. Altın Lig’le başlayıp Avrupa Şampiyonası’yla devam edecek, ondan sonra da bozulmayacak bir jenerasyon. Varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Bazı gruplara günde 3 idman yaptırıyorum. Teknik olarak onları bir seviyeye getirmek için özel antrenman yaptırıyorum. Güç ve kondisyon antrenörümüz çalıştırıyor. Dünyada servis ve manşetle ilgili bir sıkıntı var, bununla ilgili özel idman yaptırıyoruz. Genç olunca istekler de artıyor. Tabii ki hatalar oluyor. Bu jenerasyonu beklemek lazım. Avrupa Şampiyonası’nın ardından tutulmayacak ve yürüyüp gidecek bir jenerasyon bu” diyerek sözlerini tamamladı.

