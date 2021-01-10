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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Necati Erkmen: 'İkinci yarı oyun ne hikmetse farklı bir yöne döndü, ince ince aleyhimize kararlar çalınmaya başlandı”

Necati Erkmen: 'İkinci yarı oyun ne hikmetse farklı bir yöne döndü, ince ince aleyhimize kararlar çalınmaya başlandı”

Necati Erkmen konuşması

Necati Erkmen: "İkinci yarı oyun ne hikmetse farklı bir yöne döndü, ince ince aleyhimize kararlar çalınmaya başlandı” ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Süper Lig’in 18. haftasında evinde Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü’nde Teknik Sorumlu Necati Erkmen, ”İkinci yarı oyun ne hikmetse farklı bir yöne döndü. İnce ince aleyhimize kararlar çalınmaya başlandı“ dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Erkmen, ”Yediğimiz gole kadar rakibimiz biraz üzerimize geldi. Gol sonrası çok kısa zamanda tepki verdik. Çok güzel bir gol attık. Beraberliği yakaladık. Devreyi bu şekilde tamamladık. İkinci yarı oyun ne hikmetse farklı bir yöne döndü. İnce ince aleyhimize kararlar çalınmaya başlandı. Kırk yıldır bu işin içerisindeyim, biz de müsabakanın içinde biz de gözlemliyoruz. Yediğimiz ikinci golün öncesinde lehimize verilmesi gereken bir karar aleyhimize döndü ve 2-1 mağlup olduk. 111 yıllık bir camiayız. Gerçekten çok üzgünüm. Bu müsabakanın sonucu bu olmamalıydı. Özellikle oyunun son bölümünde biraz risk aldık. Yakaladığımız pozisyonları da değerlendiremedik. Özellikle Paintsil’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda. Onun kalitesinde bir oyuncunun gol yapmasını beklerdik. Gol olmadı. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi oluruz. 3 puanları alıp bu kaostan çıkarız“ ifadelerini kullandı.
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