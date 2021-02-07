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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Necati Erkmen: “Camiamızı üzüyoruz”

Necati Erkmen: “Camiamızı üzüyoruz”

Ankaragücü’nde Teknik Sorumlu Necati Erkmen

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Süper Lig’in 24. haftasında evinde Sivasspor’a 4-1 mağlup olan Ankaragücü’nde Teknik Sorumlu Necati Erkmen, “Camiamızı üzüyoruz. Bu konuda da özür diliyoruz” diye konuştu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşma hakkında konuşan Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen şu ifadeleri kullandı: “Futbol adına daha güzel şeyler ortaya koymak isterdik. Bugün yapamadık. Mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Camiamızı üzüyoruz. Bu konuda da özür diliyoruz.”
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