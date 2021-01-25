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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Necati Erkmen: “Bu maçı kazanmak hakkımızdı, kaybettik”

Necati Erkmen: “Bu maçı kazanmak hakkımızdı, kaybettik”

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen'ın konuşması

- ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı ve Gol 


- Süper Lig’in 21. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’a 4-3’lük skorla mağlup olan MKE Ankaragücü’nde Teknik Sorumlu Necati Erkmen, “Buradan puan ya da puanlarla dönmek hakkımızdı. Kaybettik, ligdeki önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, “Buradan puan ya da puanlarla gerçekten dönmeyi hedeflemiştik. Müsabakanın 3’üncü dakikası ve 28’inci dakikasında attığımız 2 golü daha önce bu müsabakanın organizasyonunda hazırlamıştık, çalışmıştık. 3’üncüyü bulabilsek çok daha farklı olabilirdi ama devrenin öncesinde yediğiniz gol 2-1 devrenin kapanmasına neden oldu. Şansızda bir gol yedik. Yani kalecimizin üzerine gelecek bir pozisyonda topun çarpması ve gol olmasını tabii ki istemezdik. İkinci yarıda özellikle oyunu tutup Joseph ve Saba ile pozisyonlar buluruz düşüncesiyle girdik ama 2-2 ve 3-2’nin ardından tekrar açıldık. Attığımız 3’üncü golle beraber oyunu tutamadık ve 4’üncü golden sonra müsabakayı 4-3 kaybettik. Buradan puan ya da puanlarla dönmek hakkımızdı. Kaybettik, ligdeki önümüzdeki hafta oynayacağımız Erzurumspor maçı bizim için çok önemli, o maça hazırlanacağız” diye konuştu.

ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
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