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N'Sakala taburcu edildi
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
N'Sakala taburcu edildi

N'Sakala taburcu edildi

- hastaneden çıkışı

Hastane Efes Geçmiş Olsun Altın 

-- araca binmesi ve basının sorularını yanıtlaması
-- aracın hastaneden ayrılması ve hastane detayları

- GAZİANTEP

- Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında fenalaşarak yere yığılan Fabrice N'Sakala tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Dün akşam Süper Lig’in 2’nci haftasında, Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 70. dakikasında biranda fenalaşarak sahada yığılıp kalan Fabrice N'Sakala, sahaya giren ambulans ile hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetiklerin ardından N'Sakala, geceyi müşahede altında geçirdi. Sabah yapılan yeni tetkiklerin ardından başarılı oyuncu, hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan N’Sakala, "Bir dakikalığına nefes alamadım. Ardından düştüm. Ama şimdi daha iyi hissediyorum. Bana geçmiş olsun mesajı gönderen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ailem, arkadaşlarım, taraftarlar hepsi çok güzel mesajlar yolladı. Şu anda gayet iyi hissediyorum" dedi.
N’Sakala ve beraberindekiler, tarifeli uçakla Gaziantep’ten İstanbul’a gitmek için havaalanına hareket etti.
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