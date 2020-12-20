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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Kaplan: “Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum'

Mustafa Kaplan: “Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum'

Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

- Mustafa Kaplan: “Maçı hakkettiğimizi düşünüyorum" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Maraton Rektör 


- Süper Lig’in 13. haftasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. 1-0 dan sonra 2’inci golü bulsak maçı rahatlıkla kazanabilecektik “ dedi.
Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan şöyle konuştu: “Savunmada bir pozisyon verdik ve maç 1-1 sona erdi. Ankara derbisine yakışan bir maç oldu. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. 1-0 dan sonra 2’inci golü bulsak maçı rahatlıkla kazanabilecektik. Her iki camiayı da kutluyorum. Maçın hakemlerini de tebrik ediyorum yönetimlerinden dolayı.” Transfer yapıp yapmayacakları hakkında da konuşan Kaplan, alttan gelen bir jenerasyonumuz var ama ikinci bölge, savunma kısaca 4 oyuncuya ihtiyacımız var. Lig uzun bir maraton, kadroyu geniş tutmak lazım. Yapılan testlerde istemediğimiz sonuçlar oluyor. Dediğim gibi 3-4 transfer yapmalıyız” diye konuştu.

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