Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Kaplan: “İyi bir maç ve iyi bir puan”

Mustafa Kaplan: “İyi bir maç ve iyi bir puan”

Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

- RİZE

Rektör 


- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Çaykur Rizsespor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada Rize deplasmanından 1 puan ile ayrılmanın kendilerini mutlu ettiklerini ifade etti.
Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada kazanmak için mücadele ettiklerini ve oyundan düşmediklerini ifade etti.
Kaplan açıklamalarına şu şekilde devam etti: “İki takım da güzel işler yaptı. Rize gibi deplasmandan 1 puan almak bizi mutlu etti. İkinci yarıdaki oynadığımız oyun bize puan getirdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Rizespor, maçı kazanmak için çok güzel işler yaptı. İyi bir maç ve iyi bir puan oldu.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı