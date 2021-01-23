Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Kaplan: ”Çıtamızı biraz daha yükseltmemiz lazım'

Mustafa Kaplan: ”Çıtamızı biraz daha yükseltmemiz lazım'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

- Mustafa Kaplan: ”Çıtamızı biraz daha yükseltmemiz lazım" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Süper Lig’in 21. haftasında evinde Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, ”Biz Gençlerbirliği olarak çıtamızı biraz daha yükseltmemiz lazım“ dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Kaplan, ”Bugün de burada puan almak istedik ama olmadı. Bundan dolayı üzgünüz. Öncelikle Übeyd’i kazandığımız için mutluyuz. Çünkü daha önce bir maç oynatmıştık, çok sıkıntılı bir süreçti Übeyd için. Ama bugün kalede güven veren bir Übeyd vardı. Gençlerbirliği adına sevindirici bir olay oldu bu. Maça gelince de iki açıdan bakmak istiyoruz. İlk yarı biz kapanarak maçı iyi götürdüğümüz dönemlerde çabuk hücuma çıkarak bir maç oynamak istemiştik ama yine bize yakışmayacak şekilde bir gol yedik. Sonrasında ikinci yarıda riskler aldık, iki forvete döndük. Aldığımız risklerden de tam dengeledik, istediğimiz gibi giderken kontradan yediğimiz bir gol, yine yaptığımız bireysel bir hatanın sonucu... Yani bu tip golleri yemememiz lazım, yediğiniz zaman da çıkarmak biraz zor oluyor. Ama yine penaltıdan sonra onun öncesinde yine iyi bir Gençlerbirliği vardı. İyi pozisyon üreten bir takımımız vardı. Üçüncü bölgede Stancu ve Ayite’yi aldıktan sonra İlker’i de oyuna sokarken daha iyi bir oyunumuz oldu. Ama kaybettik üzgünüz, kazanan takımı kutluyoruz, maçın hakemlerini kutluyoruz. Biz Gençlerbirliği olarak çıtamızı biraz daha yükseltmemiz lazım. Özellikle üçüncü bölgedeki oyuncularımızın da fizik gücü artırarak önümüzdeki maçlarda daha iyi bir takım izlettirmek ve puan almak için bir şeyler yapmamız lazım bunun da bilincindeyiz“ ifadelerine yer verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı