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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Kaplan: 'Camiamızı üzdük'

Mustafa Kaplan: 'Camiamızı üzdük'

Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

- Mustafa Kaplan: "Camiamızı üzdük" İSTANBUL

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- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 6-0'lık Galatasaray mağlubiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Fazla konuşulacak bir şey yok. Bizim için beklemediğimiz bir skor. Camiamızı üzdük. Bunu unutup, Karagümrük maçına bakacağız" dedi.
Süper Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 6-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla konuşulacak bir şey yok. Bizim için beklemediğimiz bir skor. Umutlu gelmiştik. Erken yediğimiz gol moral ve motivasyon olarak geriye itti. Bireysel hatalar bizim mağlup olmamıza sebep oldu. Önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Kazanan takımı kutluyorum. Bir sonraki maçımızı da düşünerek 3 sarı kartlı oyuncularımızı oyundan almak zorunda kaldık. Altyapı 7-8 arkadaşı oynattık. Camiamızı üzdük. Bunu unutup, Karagümrük maçına bakacağız. İyi bir takımız. Bugün istediklerimizi yapamadık. Bu da bize ders olur. Übeyd Adıyaman Süper Lig’de ilk defa oynadı. Heyecanı ve gerginliği vardı. Erken gol de moral olarak geriye itti. Übeyd’e güveniyoruz. İyi bir kaleci. İleriki dönemlerde Gençlerbirliği Übeyd’den çok faydalanacaktır. Hem Gençlerbirliği hem de ülke futbolcu için Übeyd iyi bir kaleci. Daha da iyi olacak. Biz onu içeride de destekledik. Gerekirse de onunla devam ederiz" diye konuştu.

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