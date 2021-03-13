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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Göksu: “Orta sıralara gelmek istiyoruz”

Mustafa Göksu: “Orta sıralara gelmek istiyoruz”

Akhisarspor Teknik Direktörü Mustafa Göksu'nun açıklamaları

- BOLU

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- TFF 1. Lig’in 26’ıncı haftasında Boluspor deplasmanında 1-0 kazanan Akhisarspor’da Teknik Direktör Mustafa Göksu, hedeflerinin orta sıralara yükselmek olduğunu söyledi.

Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor’u 1-0 mağlup etmeyi başaran Akhisarspor’da Teknik Direktör Mustafa Göksu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını ifade eden Göksu, “Bugünkü galibiyeti bütün futbolcu kardeşlerimiz can siperane mücadele verdiler ve 3 puanın sahibi olduk. Maçtan önce de söylemiştim bizim grup üsttekiler, alttakiler cadı kazanı. Biz altta ne kadar iyi puanlar alırsak üstte ve orta sıralara doğru gelmeyi düşünüyoruz. Bugünkü mücadele bize bunu gösterdi. İnşallah bu maçı burada bırakıyoruz ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzde Keçiören maçı var. Futbolu kardeşlerimiz böyle mücadele ederse önümüzdeki hafta da kazanacağımızı düşünüyorum. Bütün iş futbolcu kardeşlerimizin mücadelesiyle oluyor. Onlar da iyi bir mücadele örneği gösterip haftaya da 3 puanla kapatırsak rahatlarız. Önümüzde 8 maç daha var. O maçlardan da puan ve puanlar alarak orta sıralara gelmeyi düşünüyoruz” dedi.

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