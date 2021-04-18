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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Göksu: 'Mücadeleyi hiç bırakmayacağız, sonuna kadar da devam edeceğiz'

Mustafa Göksu: 'Mücadeleyi hiç bırakmayacağız, sonuna kadar da devam edeceğiz'

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Göksu'nun açıklamaları

- Mustafa Göksu: "Mücadeleyi hiç bırakmayacağız, sonuna kadar da devam edeceğiz" MANİSA

Dera Allah Göreme Irak 


- TFF 1. Lig’in 31. haftasında kendi evinde Altınordu ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma umutlarını son 3 haftaya taşıyan Akhisarspor’un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Mücadeleyi hiç bırakmadık bırakmayacağız da sonuna kadar da devam edeceğiz" dedi.
TFF 1. Lig’in 31. hafta karşılaşmasında Akhisarspor kendi evinde Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Akhisarspor’un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Ege derbisi oynandı. İki takım da iyi mücadele verdi. Erken bir penaltı golü ilk devre bizim oyun düzenimizde olumsuzluk yaptı ama bugün gerçekten iyi biri oyun oynadık. Futbolda ne kadar iyi oynarsanız oynayın futbolda gol önemli. 3. Bölgeye kadar gelip de gol kaçırdığınız zaman neticeye tesir ediyor. Bu oyun düzeni mücadele devam etti. İkinci yarı iyi mücadele ve futbol golü getirdi. Penaltılık bir pozisyonumuz var. Fakat hakemler göremedi. Bu pozisyon nasıl görülmez hayret verici. Bundan sonra 3 maçımız kaldı. Bundan sonra da hakem arkadaşlarımızdan bu şekilde basit hatalar yapmamalarını istiyorum. Bir şehrin mukadderatıyla oynuyorsunuz. Daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. İnşallah bu kalan 3 maçımızı da kazanmayı istiyoruz. Bu iş hiç belli olmaz. Futbolda ne olacağı hiç beli olmaz. Garanti gördüğünüz maçı kaybeder, kazanamayacağınızı düşündüğünüz maçı kazanırsınız. İnşallah biz de takım olarak bu 3 maçı kazanıp neticeyi bekleyeceğiz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mücadeleyi hiç bırakmadık bırakmayacağız da sonuna kadar da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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