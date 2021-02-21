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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Er: 'Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum'

Mustafa Er: 'Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in açıklamaları

- Mustafa Er: "Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum" BALIKESİR

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- Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Balıkesirspor maçından sonra yaptığı açıklamada, tekrar yükselişe geçeceklerini ümit ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, korona virüs nedeniyle nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade etti.
Er, fiziksel anlamda yetersizliklerinin olduğunu dile getirerek, "Bunu çok acil bir şekilde kapatmamız gerekecek. Bugün üst gruba yaklaşma anlamında çok ciddi bir avantaj kaybettik. Ancak önümüzde çok önemli iki maç oynayacağız, bu iki karşılaşmayı da kazanıp üst gruba yaklaşmak ve bu yarışın içinde olmak istiyoruz, oyuncularımız bunu hak ediyor. Oyuncularıma da bunu söyledim. Bu noktadan sonra bırakacak bir durumumuz yok. Biz gül bahçesinde bir birimizi bulmadık ki zor günde terk edelim. Onlarla beraberiz, ben onlara çok güveniyorum. İnşallah perşembe akşamıyla beraber tekrar yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

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