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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mustafa Er: 'Herkesten özür diliyoruz'

Mustafa Er: 'Herkesten özür diliyoruz'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in açıklamaları

- Mustafa Er: "Herkesten özür diliyoruz" BURSA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek tüm camiadan özür diledi. Bursaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemenspor’a kendi sahasında 1-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz. Maçın genelinde iyi oyun oynamadık. Üretme anlamında zayıf kaldık. 1 pozisyon ürettik. Kötü oyun neticesinde mağlup olduk. Rakip de güzel bir gol attı ve evimizde kötü giden seriye devam ettik. Herkesten özür dileriz" dedi.

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