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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Mustafa Denizli: ”Rövanşa da aynı duygularla hazırlanacağız”

Mustafa Denizli: ”Rövanşa da aynı duygularla hazırlanacağız”

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli

- - “Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz” İZMİR

İstanbulspor Psikoloji Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde sahalarında İstanbulspor’u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, maçı daha farklı kazanabileceklerini vurgulayarak, “Rövanşa da aynı duygularla hazırlanacağız. Önümüzde oynayacağımız maçın üç sonucu var. Bu üç sonucun iki tanesi bizim için yeterli” dedi.
TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altay, konuk ettiği İstanbulspor’u 3-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli mücadeleyi değerlendirdi Mustafa Denizli, ikili maçlardan ilkini oynadıklarını belirterek, “Futbol psikolojisi zaman zaman ters tepkiler veren bir oyundur. 3-2’lik galibiyet farklı yorumlanabilir. Daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Futbolcularım üzüldü tabi. İkinci gol futbolcularımızı biraz üzdü. Geriden gelip 3-2 öne geçseydik farklı bir tabloyla karşılaşacaktık. Neticede Altay’ın ne kadar önemli bir camia olduğu Türkiye biliyor. Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Oyunda konuşulacak pozisyonlar varsa sadece bizim tarafımızda üretildiğini söylemek mümkün. Daha dikkatli vuruşlar yapabilseydik skor daha farklı olabilirdi. Sonuç böyle tecelli etti. Önümüzde oynayacağımız maçın üç sonucu var. Bu üç sonucun iki tanesi bizim için yeterli. Dolayısıyla biz rövanşa da aynı duygularla, hazırlıklarımızı da tam yaparak hazırlanacağız. Camiamıza inşallah mutlu bir ikinci maç sonucu göndereceğiz” dedi.

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