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Mustafa Denizli: “Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını da söylemek yerinde olur”
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mustafa Denizli: “Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını da söylemek yerinde olur”

Mustafa Denizli: “Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını da söylemek yerinde olur”

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin açıklamaları

- - “Taraftarımız bizim yanımızda böyle olduğu müddetçe, biz içeride ve dışarıda aynı düşünceyle oynamaya devam edeceğiz” İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Rotasyon Rektör Futbol 


- Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sahalarında 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada taraftarların müthiş bir destek verdiğini ve futbolcuların da buna layık olmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Fenerbahçe’nin haklı bir galibiyet aldığını ifade eden Denizli, “Taraftarımız bizim yanımızda böyle olduğu müddetçe, biz içeride ve dışarıda aynı düşünceyle oynamaya devam edeceğiz” dedi.
Süper Lig’in 3. hafta maçında Altay, sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, mücadeleyi değerlendirdi. “Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını da söylemek yerinde olur” Denizli, “Zaman zaman hata yaptık ama her şeye rağmen futbolcularımın özellikle ikinci yarıdaki isteği, mücadelesi son derece tatmin ediciydi. Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe, bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Taraftarlarımız 90 dakika boyunca müthiş bir destek verdi. Futbolcularımız da bu desteğe layık olma için her şeyi yaptılar. Neticede Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını da söylemek yerinde olur. Hem taraftarımıza teşekkür ediyorum hem futbolcularımı her şeye rağmen, sonuç ne olursa olsun ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum” dedi.
“Kaybetmeseydik çok daha mutlu olacaktık Saha yerleşiminde zorluklar yaşadıklarını belirten Denizli, "Ümit ediyorum ki milli arada bunların telafisi mümkün olabilir. Mecburiyetten bir rotasyon yapıyoruz takım içerisinde pozisyonlarda. Bunun yaptığımız gayet doğaldı. Geride bıraktığımız 3 maç itibarıyla 2 puan ortalaması yeni kurulmuş bir takım, bir alt ligden gelmiş bir takım için iyi bir veri. Tabi ki kaybetmeseydik çok daha mutlu olacaktık. Taraftarımız bizim yanımızda böyle olduğu müddetçe, biz içeride ve dışarıda aynı düşünceyle oynamaya devam edeceğiz. Ligin renkli, üretken, seyredilebilir bir takımı olmak için her şeyi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.
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