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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mustafa Denizli: 'Altay layık olduğu yere geldi'

Mustafa Denizli: 'Altay layık olduğu yere geldi'

Mustafa Denizli'nin açıklamaları

- Mustafa Denizli: "Altay layık oldu yere geldi" İSTANBUL

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- Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah-beyazlıların layık olduğu yere geldiğini söyledi.

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Altay, Adana Demirspor, GZT Giresunspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan 3. takım oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Altay’da böyle bir gün yaşamak benim için çok değerli. Tüm gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Emeği geçen bütün herkese geldiğim günden beri hep bugünü düşlediler, beklediler. Ben de bekledim. Çok zor şartlarda hazırlandığım maç oldu. Maça ben 4 tane serum 3 tane iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Ona rağmen ayakta kalmaya çalıştık ve kaldık. Rakibimiz bizim gibi aynı amaç için mücadele ettiler. Neticede iki tane aynı şehrin ekibi. Yıllar sonra teknik adam olarak onlarla finalde karşılamak ayrıca heyecan verici. Gerçekten çok farklı bir çalışma. Bu çalışma böyle şekilde sonlanırsa ömrüme ömür katar. Aksi takdirde ömrümden yer hissi vardı. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık oldu yere geldi. Yıllar önce bugün geldiği yerde bıraktığım zaman döndüm yine aynı yerdi. Bundan daha büyük mutluluk herhalde olmaz" diye konuştu.

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