

- Süper Lig’in 12. haftasında İH Konyaspor’u evinde 4-3 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde Teknik Sorumlu Mustafa Dalcı, “Satranç gibi bir maç oldu” dedi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, ”Çok ciddi bir takımla oynadığımızı ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 10 maçta 7 gol yiyen bir takım ve bu 7 golün dördünü duran toptan üçünü akan oyunda yiyen bir takımla oynadık. Dolayısıyla iki defa geriye düşmemize rağmen oyuncularımın içeride göstermiş oldukları ciddi mücadele ve arzuları istekleri bu sonucu getirdi. Bu anlamda oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Maçın gidişatı 3-5-2 oynayan takımlara karşı bazen oyun içerisinde stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Satranç gibi bir maç oldu diyebilirim. Yenik duruma düştüğümüzde bazen riskler almak zorundaydık. 4-4-2’ye dönmek zorunda kaldık bazen. Bu da oyun içerisinde bize belirli zamanlarda avantaj getirdi. Dolayısıyla zor süreçler yaşıyoruz. Haftalardır galip gelemeyen bir Ankaragücü vardı. Oyuncularımın üzerinde ciddi anlamda bir baskı vardı. Dolayısıyla bu galibiyet gerçek anlamda belirli bir kimliğe bürünmemize sebep oldu. İleriye daha ümitli bakıyoruz. Tabii ki ayağımızın yere basması gerekiyor. Bu bir başlangıç. Umarım bundan sonra bu galibiyetlerin serisi devam edecektir” ifadelerini kullandı.



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