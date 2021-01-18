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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mustafa Dalcı: 'Pozisyon hatalarını düzeltmemiz gerekiyor'

Mustafa Dalcı: 'Pozisyon hatalarını düzeltmemiz gerekiyor'

Mustafa Dalcı'nın açıklamaları

- Mustafa Dalcı: "Pozisyon hatalarını düzeltmemiz gerekiyor" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör Irak 


- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Biz takım olarak son 10 haftadır bu şekilde pozisyon veren bir takım değiliz, bunun farkındayız. Buraları da düzeltmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ilk 25 dakika kendi oyun anlayışlarını sahada gösterdiklerini ifade ederek, "Golden sonra takımın biraz bu anlamda düştüğünü net bir şekilde söyleyebilirim. İlk 45 dakikanın son 15 dakikasını oyun anlayışından uzak olarak sergiledik. 2-0 içeriye girmek bu tarz maçlarda çok zor. İkinci yarı bazı hamleler yaptık ama bireysel olarak 3. golü de kalede görünce direnci göstermek zor oldu. Üzüldüğüm tek nokta şu; biz takım olarak son 10 haftadır bu şekilde pozisyon veren bir takım değiliz, bunun farkındayız. Buraları da düzeltmemiz gerekiyor. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Bu maçı geride bırakıp daha doğru işler yapmak için o maçın hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

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