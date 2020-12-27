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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Dalcı: “İlk yarı istediğimiz her şeyi sahada uyguladık”

Mustafa Dalcı: “İlk yarı istediğimiz her şeyi sahada uyguladık”

Teknik Direktör Mustafa Dalcı konuşmasından görüntü

- - “İkinci yarı stratejimizi biraz değiştirdik ve üstümüze geleceklerini biliyorduk” DENİZLİ

Strateji Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, 2-1 Yukatel Denizlispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Soyunma odasına 2-0 önde gitmenin büyük avantaj olduğunu söyleyen Dalcı, “3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti de büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum” dedi.
Süper Lig’in 15. haftasında Ankaragücü deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligin alt sıralarında bulunan takımların birbirleriyle oynamasından dolayı maçın çok önemli olduğunu belirterek, “Çok önemli ve çok özel bir maçtı. Alttaki takımlarının bu hafta birbirleriyle oynaması ve bu maçtan bizim galip gelmemiz bizim için çok önemliydi. Öncelikle ilk yarı istediğimiz her şeyi sahada uyguladık diyebilirim. Sonuç itibariyle ilk yarı 2-0 içeriye girmemiz bizim için çok avantajdı. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim, ikinci yarı stratejimizi biraz değiştirdik ve üstümüze geleceklerini biliyorduk” ifadelerini kullandı. “Kontra ataklarla üçüncü veya dördüncü golü bulabilirdik” Takımının deplasmanda çoğu maçı kazanamadığı için 2-0’da sonra ister istemez geri çekildiklerini belirten Dalcı, “Kontra ataklarla üçüncü veya dördüncü golü bulabilirdik. Ama ciddi bir baskı yedik buda gayet normal. Çünkü haftalardır deplasmanda kazanamayan bir takım ve oyuncuları ister istemez biraz geriye çekildi. Sonuç itibariyle 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti de büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum” diye konuştu.

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