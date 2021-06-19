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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Cengiz oyunu kullandı

Mustafa Cengiz oyunu kullandı

Mutafa Cengiz'in oy kullanmasından detay

Başkanlık Seçimi Basın Mensupları 

-Mustafa Cengiz'in açıklamaları
-Detaylar

- İSTANBUL

- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağan Seçim Genel Kurul’da oyunu kullandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullanmak için Galatasaray Lisesi’ne geldi. 9 numaralı sandıkta oyunu kullanın Cengiz, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ”Sağlıklı, uğurlu, fetret, ayrışmaya devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın. Kaybeden üzülüp Galatasaray’dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam” dedi.

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