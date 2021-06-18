-Deaylar



- Mustafa Cengiz: "Bugün itibariyle daha 1 yıl olmasına rağmen UEFA Finansal Fair Play’den çıkış yaptık" İSTANBUL



- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taahhütleri yerine getirdikleri için UEFA Finansal Fair Play’den (FFP) bitmesine 1 yıl kala çıkış yaptıklarını söyledi.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beykoz’daki evinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Camiaya sevindirici bir müjde vermek istediğini söyleyen Cengiz, "Geldiğimizden günden beri UEFA Finansal Fair Play ile çok uğraştık. 2+1 yıl ceza alacaktık. UEFA bizi çok iyi dinlediler. Çok iyi görüşmeler yaptık. Kendimizi çok iyi ifade ettik ve UEFA ile 4 yıllık yapılandırma anlaşma yaptık. Arkasından dava CAS’a gitti. CAS’ta da kazandık, başarılı olduk. Fakat bu bizi sınırladı. Transferler, satmadan almama kuralı bizi çok sınırlandırdı. Bunu belki ifade edemedik. Neden santrfor almadınız, neden defans almadınız diye eleştirilerde bulundular. Onlara hak veriyorum. Eleştirilere asla kızmam. Yapıcı, olumlu eleştiri insanı her zaman sıcak tutar. 3 yılda şampiyonluk aldık. 2 de kupa aldık. Bu Galatasaray camiasının gücünden geliyor. Sevinçli haber, bugün itibariyle daha 1 yıl olmasına rağmen Final Fair Play’den çıkış yaptık. UEFA’ya çok teşekkür ederim. 3-4 aydır uğraşıyoruz. Bize ikna oldu. Sıkı denetleniyoruz. Sağ olsunlar bugün itibariyle 1 yıl önce serbest bıraktılar. UEFA’ya, disiplin komitesi başkanına, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bu 1 günde olmadı. Çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Yatağımdan kalktım. Neden, camiamım mutlu olsun diye. Galatasaray, dünyada 2 defa yapılandırma anlaşması yapan ve çıkış yapan sanırım ilk Türk kulübü. Sizlerin varlığı her zaman bana güç verdi. Kötü söyleyenler de Oldu. Canları sağ olsun Herkes kendi destanını yazar" diye konuştu.

"Galatasaray’ın huzura ihtiyacı var" Seçimlerden dolayı camianın gergin olduğunu ve bunun kendisini üzdüğünü ifade eden Cengiz, "Bütün camia huzur istiyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ben bunu hiç istemezdim. Pandemi koşullarında böyle oldu. Seçimi 29 Mayıs’ta yapamazdık. Ön görülere göre hızlı davrandık. Bütün adaylar değerli. Bütün adayların listeleri değerli. Lütfen birbirlerine çatmayı bıraksınlar. Çekildim diyorum bana çatıyorlar. Ama kızmıyorum. İnsan 100 yaşına da gelse yarın öğreneceği bir şey var. Artık birbirine sert yapmayın. Galatasaray’ın huzura ihtiyacı var. Ben hiçbirinin aleyhinde konuşmadım. Özellikle konuşmadım. Seçimin düzgünce yürümesini istedim" dedi.

Başkanlık seçimindeki bütün adayların değerli isimler olduğunu belirten Başkan Cengiz, "Hepsi Galatasaray için uğraşıyor. Onlar da kendini yoruyor, parçalıyor. Niçin Galatasaray için. Ben geldim, geçtim. Önemli olan iyilikle anılmak. Ben öyle anılmak isterim. Ben hiçbirine düşman değilim. Hiçbir düşmanlığım yok. İsterim ki hepsi başarıl olsun. Gri listede 20’ye yakın arkadaşım var. Çok yakın çalışma arkadaşım. Kurumsal hafıza çok önemli. Bundan sonra önümüz termemiz. Yeni gelecek başkan, FFP açısından dümdüz yolda yürüyecek. Önümüzdeki yıl aşma noktasını kaldırıyoruz. Bankalar Birliği’nin yapılandırma anlaşması var. Onda gizlilik sözleşmesi var. Yapılan anlaşma çok hayırlı. Bir anlamda Türkiye’nin FFP’yi. Benim arkadaşlarım, kurumsal hafıza ve sürdürülebilirlik anlamında yürüyen bir süreç var. Sürdürülebilir bir yönetim var. Ben bunu arkadaşlarımın bulunduğu gri listede görüyorum" şeklinde konuştu.



