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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Mustafa Cengiz: “Bir mali milat diyebiliriz”

Mustafa Cengiz: “Bir mali milat diyebiliriz”

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları

- İSTANBUL

Kutlay Yarış Toplantı Akkale Basın Mensupları 


- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği'nin bugün imzaladığı 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasını değerlendiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Çok önemli bir anlaşma. Bir mali milat diyebiliriz. Bunun bütün Türk milletine, Türk sporseverlerine ve adil, dürüst bir yarış içinde ek mali destek olmasını diliyoruz” dedi.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edildi ve kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Gayrettepe’de gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı.
“Adil, dürüst bir yarış içinde ek mali destek olmasını diliyoruz” Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlayarak sözlerine başladı.
Ardından yeni yapılandırma anlaşmasıyla alakalı görüşlerini aktaran Cengiz, “Öncelikle bunun Türk sporuna, Türk milletine yararlı olmasını dilerim. Söylenecek bir şey yok. Türkiye futbolla yatıp kalkan, onunla sinirlenen, onunla sevinen bir toplum. Futbol toplumu, futbol ülkesi. Bu anlaşma da çok önemli bir anlaşma. Bir mali milat diyebiliriz. Bunun bütün Türk milletine, Türk sporseverlerine ve adil, dürüst bir yarış içinde ek mali destek olmasını diliyoruz. Dürüst bir yarışa katkıda bulunmasını diliyoruz. Bütün kulüplerimize ve Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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