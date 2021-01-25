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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mustafa Cengiz: 'Bence evin oğlu Onyekuru'

Mustafa Cengiz: 'Bence evin oğlu Onyekuru'

Mustafa Cengiz'in açıklamaları

Televizyon Sadaka İmza Töreni Teknik Direktör Rektör 

-Henry Onyekuru'nun açıklamaları
-İmza töreninden görüntüler

- Mustafa Cengiz: "Bence evin oğlu Onyekuru"- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:- "Parayı tercih etmedi, aşkını ve sevgisini tercih etti"- Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru:- "Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum" İSTANBUL

- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transfer Henry Onyekuru'nun önemli tekliflere rağmen sarı-kırmızılıları seçtiğini belirterek, "Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru" dedi.
Henry Onyekuru ise uzun yıllar Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etti.
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco’dan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan imza töreninde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Onyekuru, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz: "Bence evin oğlu Onyekuru" Mustafa Cengiz, Onyekuru’nun önemli tekliflere rağmen Galatasaray’ı seçtiğini ifade ederek, "Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa, kendisini isteyen birçok takımın olmasına rağmen ve geldiği kulübe çok maliyetli olmasına rağmen Onyekuru sağ olsun bizi ısrarla istedi. Dönüp bakmadı bile Türkiye’deki veya yurtdışındaki diğer takımların tekliflerine. Biz bu bağlamda gösterdiği bu sahiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aşkını ve sevgisini tercih etti" şeklinde konuştu.
Onyekuru: "Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum" Uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirten Henry Onyekuru ise, "Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası’nı kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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