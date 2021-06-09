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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Muhabbet kuşundan milli takıma destek!

Muhabbet kuşundan milli takıma destek!

Muhabbet kuşunun milli takıma destek olduğu görüntüler

- SİVAS

Sosyal Medya Polis Memuru Emekli Polis Milli Takım Muhabbet Kuşu 


- Sivas’ta yaşayan Ömer Bayrak’a ait muhabbet kuşu, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi A Milli Takım'a büyük destek veriyor. Sivas'ta yaşayan emekli polis memuru Ömer Bayrak'ın yetiştirdiği 'Japon' isimli muhabbet kuşu, diğer kuşlardan biraz farklı. Sivasspor aşığı olmasıyla adından söz ettiren ve Sivassporlu bir taraftar gibi tezahürat yapan kuş, görenlerin de dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz aylarda İsrail’in, Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme “Şerefsiz İsrail, Katil İsrail” diyerek tepki gösteren kuş, şimdi de Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi A Milli Takım'a destek oldu. Japon, yaklaşan şampiyona öncesi milli takıma büyük destek verdi. Muhabbet kuşu, “Bizim Çocuklar Geliyor”, “Türkiye Gol Gol”, “Ne Mutlu Türküm Diyene”, “Şampiyon Türkiye” şeklinde tezahürat yapıyor. Tezahüratlarını sosyal medyada görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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