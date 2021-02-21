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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - Yalıkavakspor-Rocasa Gran Canaria maçının ardından

MUĞLA - Yalıkavakspor-Rocasa Gran Canaria maçının ardından

- Yalıkavakspor ile Rocasa Gran Canaria karşılaşmasından kesit - Yalıkavaksporlu oyuncuların maç bitiminde sevinç yaşaması - Takımın başantrenörü Kıvanç Özcan ile röportaj - Yalıkavakspor kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal ile röportaj - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile röportaj - Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Mehmet Esen'in açıklamasıYalıkavakspor - Rocasa Gran Canaria maçının ardından - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: - "Şu anda Yalıkavakspor, Avrupa'nın 4 takımı arasına girdi. Bundan büyük gurur olur mu?" - Yalıkavakspor Başantrenörü Kıvanç Özcan: - "Türkiye'yi temsil ediyoruz. İyi temsil ettiğimizi düşünüyorum"MUĞLA (AA) - EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final turunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımını 28 - 25 yenerek yarı finale yükselen Yalıkavakspor'da büyük sevinç yaşanıyor.Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, Yalıkavakspor'un başarıyı adım adım yakaladığını söyledi.

Aras, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ettiğini belirterek, "Bu çalışmaya, bu azme zaten başka bir şey düşünülemezdi. Gerçekten büyük bir başarı kazandılar. Şu anda Yalıkavakspor, Avrupa'nın 4 takımı arasına girdi. Bundan büyük gurur olur mu?" ifadelerini kullandı.Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Mehmet Esen de ilk kez böyle bir başarı elde ettiklerine dikkati çekerek, çok çalıştıklarını ve daha ileri gitmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.
Takımın başantrenörü Kıvanç Özcan ise "Avrupa'da son dörtte olmak çok güzel. Türkiye'yi temsil ediyoruz. İyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı kutlarım." diye konuştu.
Galibiyete kurtarışları ile katkıda bulunan kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal da, ilk defa katıldıkları Avrupa Kupası mücadelesinde yarı finale çıkma başarısı gösterdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Aria İspanya Yükselen Çeyrek Final 

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