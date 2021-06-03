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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Marmaris Master Cup Futbol Turnuvası başladı

MUĞLA - Marmaris Master Cup Futbol Turnuvası başladı

- Turnuvadan detaylar - Bilgin Defterli ile röportaj - Selçuk Dereli ile röportaj - Pascal Nouma ile röportajMarmaris Master Cup Futbol Turnuvası başladı - Turnuvaya, Türk Kadın Futbol Takımı'nın eski kaptanı Bilgin Defterli, Pascal Nouma ve İbrahim Yattara'nın bulunduğu 16 takım katılıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Master Cup Futbol Turnuvası başladı.
Marmaris Belediyesinin desteğiyle İçmeler Mahallesi'ndeki Gölenye Futbol Sahası ve Marmaris Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuvada, İstanbul, Trabzon, Mardin, Batman, Adıyaman, Muğla , Edirne'den 16 takım yer alıyor.Türk Kadın Futbol Takımı'nın eski kaptanı Bilgin Defterli, Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler, Metin Aktaş, Evren Turhan, Timuçin Bayazıt, Salih Akkaya, Sertan Eser gibi isimlerin yer aldığı turnuvada takımlar 4 grupta mücadele edecek.Eski milli futbolcu Engin Verel ile eski hakem Selçuk Dereli de organizasyona eşlik ediyor.Belediye Başkanı Mehmet Oktay, katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, "Marmaris'te gerçekleştirilen spor organizasyonlarını çok önemsiyoruz. Bu anlayışla turnuvalara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Turnuva, 6 Haziran Pazar günü sona erecek.

İçmeler Milli Futbolcu 

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