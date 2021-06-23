Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Fethiye'de 'yarasa adam' diye tanınan kişi wingsuit yaptı, paraşütle evinin havuzuna indi

MUĞLA - Fethiye'de 'yarasa adam' diye tanınan kişi wingsuit yaptı, paraşütle evinin havuzuna indi

MUĞLA - Fethiye'de "yarasa adam" diye tanınan kişi wingsuit yaptı, paraşütle evinin havuzuna indi - Cengiz Koçak'ın wingsuit ile paraşütten atlayışı - Koçak'ın havada süzülmesi - Koçak'ın havuza inişi - Koçak'ın wingsuit kıyafetiyle eve girmesi - Cengiz Koçak'ın konuşmasıFethiye'de "yarasa adam" diye tanınan kişi wingsuit yaptı, paraşütle evinin havuzuna indiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü, "yarasa adam" diye tanınan Cengiz Koçak'ın wingsuit yaptıktan sonra paraşütle evinin havuzuna iniş yapması ilgi çekti.Mesaisinin ardından dün akşam saatlerinde yamaç paraşütü pilotu Barış Çelik ile Babadağ'ın zirvesinden uçuş yapan Koçak, yaklaşık 2 bin metreden paraşütle atladı. Wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) ile havada süzülen Koçak, paraşütünü açarak Ovacık mevkisindeki evinin havuzuna başarılı bir iniş gerçekleştirdi.Koçak'ın sosyal medyada paylaştığı anlar, çok sayı kişinin beğenisini topladı.Koçak, gazetecilere, Babadağ'dan Ölüdeniz manzarası eşliğinde evine gittiği anları anlattı.Bunun heyecan verici olduğunu dile getiren Koçak, "Evimin önünde bir havuz var. 'Acaba havuza insem mi?' diye hep düşündüm. Hava rüzgarlı olmasına rağmen inişimi başarıyla gerçekleştirdim. Kafamda hedef olarak duran evimin önündeki havuza inme fikrini hayata geçirmiş oldum. Muhtemelen dünyada uçup evinin havuzuna inen ve evine giden başka birisi yoktur." diye konuştu.
Koçak, geçmişte yaptığı atlayışları sürekli sosyal medyada paylaştığını ve insanların artık bu durumu normal karşılamaya başladığını ifade etti.
Havuza iniş görüntüsünün diğer videolarına göre farklı tepki aldığını dile getiren Koçak, "Mesaj yollayan, gülen, alkışlayan insanlar oldu. Çoğu herhangi bir havuza indiğimi düşündü. Kendi evimin havuzunu indiğimi öğrendiklerinde daha da çok şaşırdılar. Havuzdan çıkıp evime girdim." dedi.

Sosyal Medya Teleferik Tesisleri Yamaç Paraşütü Teleferik Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement