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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da yeni yapılan spor kompleksi törenle açıldı

MUĞLA - Bodrum'da yeni yapılan spor kompleksi törenle açıldı

- Tören alanından görüntüler - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve diğer yetkililerin konuşması - Kurdele kesimi - Spor kompleksinden görüntülerBodrum'da yeni yapılan spor kompleksi törenle açıldıMUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, hayırsever iş insanı Coşkun Aras tarafından yaptırılan Bodrum Belediyesi Türkan Saylan Spor Kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yalıkavakspor'un, antrenmanlarını yapıp maçlarını oynayacağı yeni çok amaçlı spor tesisinin açılışı yapıldı.Belediyenin destekleriyle hayırsever iş insanı Coşkun Aras tarafından yaptırılan spor kompleksine, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adı verildi.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması için, beden ve ruh sağlığı için sporun önemli olduğunu ifade etti.
Salgın döneminde bir yürüyüşün bile ne kadar kıymetli olduğunu gördüklerini anlatan Yılmaz, devletin ve mahalli idarenin hep birlikte bu ve benzeri tesisleri yapabileceğini, ama okul, spor ve sağlık tesisi gibi yerlerin hayırseverler tarafından yapılmasının ayrı bir güzelliği ve anlamı olduğunu belirterek, Aras ailesine teşekkür etti.Diğer yetkililer ve hayırsever iş insanının konuşmalarının ardından spor kompleksinin açılışı yapıldı. Hayırsever iş insanı Aras'a, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından teşekkür plaketi verildi.
Açılış sonrası katılımcılar spor tesisini gezdi.

Alışkanlık Spor Kompleksi Ruh Sağlığı Hayırseverler 

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