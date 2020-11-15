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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
MSB’den Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’i paylaşımı

MSB’den Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’i paylaşımı

Solotürk’ün dün gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix sıralama yarışları öncesindeki gösterisinin yer aldığı video

( ANKARA ) ANKARA

Yarış Gökyüzü Gösteri Uçuşu 


- Milli Savunma Bakanlığı, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde gösteri uçuşu yapacak Solotürk’ten video paylaşımı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix heyecanı bugün de devam ediyor. Dün İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan #SOLOTÜRK yeni bir gösteri uçuşu ile birazdan gökyüzünde olacak" ifadeleri kullanıldı. Aynı zamanda Solotürk’ün dün gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix sırala yarışları öncesindeki gösterisinin yer aldığı bir de video paylaşıldı.
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